Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag in Rot

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 98,30 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 98,30 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,60 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 113.146 Stück.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 5,12 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,28 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,58 EUR je Aktie belaufen.

