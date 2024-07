Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 98,38 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 98,38 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.858 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 5,31 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 50,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,28 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,33 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,58 EUR im Jahr 2024 aus.

