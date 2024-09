Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 97,86 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 97,86 EUR zu. Bei 98,14 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.023 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 5,54 Prozent niedriger. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 33,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

