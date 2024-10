Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Mittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 99,18 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 99,18 EUR. Bei 99,26 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.635 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 65,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,59 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,17 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

