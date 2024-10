Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 99,06 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 99,06 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 99,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 117.785 Stück.

Bei einem Wert von 103,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Bei einem Wert von 65,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 33,88 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,59 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,17 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

