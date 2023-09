Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 72,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 72,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 72,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 95.318 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2023 auf bis zu 77,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 86,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 82,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 10.05.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 5.293,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.427,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Am 07.11.2024 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,86 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

