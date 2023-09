Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag schwächer

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 72,10 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,82 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.772 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 77,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,23 EUR.

Am 10.05.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 5.293,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

XETRA-Handel DAX gibt zum Start nach

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich