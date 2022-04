HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit Abschlägen

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 50,20 EUR abwärts. In der Spitze fiel die HeidelbergCement-Aktie bis auf 49,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 347.316 HeidelbergCement-Aktien.

Bei 81,04 EUR markierte der Titel am 17.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,43 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 47,01 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,35 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 EUR aus.

HeidelbergCement veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,47 Milliarden EUR – eine Minderung von 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,72 Milliarden EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2022 veröffentlicht. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 23.03.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,86 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

März 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie im Minus

HeidelbergCement-Aktie gibt schlussendlich nach: HeidelbergCement will Ausschüttung anheben

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement