HeidelbergCement Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von HeidelbergCement

Die HeidelbergCement-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 41,02 EUR. Bei 41,02 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.974 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 68,08 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 39,75 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 5,91 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,07 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat HeidelbergCement 4.427,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.466,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte HeidelbergCement am 03.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie unter Druck: Heidelberg Materials übernimmt JEV Recycling

Was Analysten von der HeidelbergCement-Aktie erwarten

HeidelbergCement-Aktie verlustreich: Heidelberg Materials schließt zeitweilige Produktionsstops nicht aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement