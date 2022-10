HeidelbergCement Aktie News: Anleger greifen bei HeidelbergCement am Montagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 41,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 41,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.485 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Bei 68,08 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,73 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,51 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 56,44 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HeidelbergCement am 28.07.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,87 Prozent auf 4.427,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.466,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte HeidelbergCement die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

