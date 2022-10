HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement gewinnt am Vormittag

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von HeidelbergCement zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 42,40 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie legte bis auf 42,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 42,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.330 HeidelbergCement-Aktien.

Bei 68,08 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,72 Prozent. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 9,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,25 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HeidelbergCement am 28.07.2022. Auf der Umsatzseite hat HeidelbergCement im vergangenen Quartal 4.427,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HeidelbergCement 4.466,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie fester: Goldman Sachs hat Ziel für HeidelbergCement gesenkt

HeidelbergCement-Aktie unter Druck: Heidelberg Materials übernimmt JEV Recycling

Was Analysten von der HeidelbergCement-Aktie erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement