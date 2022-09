HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit Einbußen

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 44,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der HeidelbergCement-Aktie ging bis auf 44,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,28 EUR. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 71.690 Aktien.

Am 18.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,56 EUR an. Gewinne von 34,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 43,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,85 EUR.

HeidelbergCement veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem Umsatz von 4.427,00 EUR, gegenüber 4.466,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,87 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 03.11.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

