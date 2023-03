HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 66,42 EUR. Bei 66,86 EUR erreichte die HeidelbergCement-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 65,90 EUR. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.184 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2023 bei 66,86 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 0,66 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,73 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 71,49 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,32 EUR aus.

Am 23.02.2023 legte HeidelbergCement die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.523,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.058,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement