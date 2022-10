HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Montagmittag auf grünem Terrain

Das Papier von HeidelbergCement legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 46,96 EUR. Bei 46,96 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.880 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 68,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 38,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,25 EUR je HeidelbergCement-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 28.07.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.427,00 EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.466,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 03.11.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

Holcim-Aktie gesucht: Holcim erzielt im dritten Quartal Rekordergebnis

HeidelbergCement-Aktie fester: Goldman Sachs hat Ziel für HeidelbergCement gesenkt

HeidelbergCement-Aktie unter Druck: Heidelberg Materials übernimmt JEV Recycling

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement