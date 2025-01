Heidelberger Druckmaschinen im Fokus

Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk

20.01.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 8,4 Prozent im Plus bei 1,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberger Druckmaschinen nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 8,4 Prozent auf 1,06 EUR. Der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,08 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1,00 EUR. Von der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.142.698 Stück gehandelt. Bei 1,39 EUR markierte der Titel am 18.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 31,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Für Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im Durchschnitt mit 2,02 EUR. Heidelberger Druckmaschinen gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,02 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Heidelberger Druckmaschinen mit 0,08 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberger Druckmaschinen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 512,00 Mio. EUR im Vergleich zu 548,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Heidelberger Druckmaschinen wird am 12.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.02.2026. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,093 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie Börse Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Dienstagshandels Verluste in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsende Aufschläge in Frankfurt: Gewinne im SDAX

