HelloFresh Aktie News: HelloFresh zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr ging es für das HelloFresh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 27,57 EUR. In der Spitze gewann die HelloFresh-Aktie bis auf 27,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,88 EUR. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 730.695 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 71,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2022 bei 24,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,71 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HelloFresh am 28.04.2022. Der Umsatz lag bei 1.915,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 72,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.108,50 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von HelloFresh veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,19 EUR je HelloFresh-Aktie.

