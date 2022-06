HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 34,40 EUR

Die Aktie notierte um 03.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 34,66 EUR. Bei 34,11 EUR markierte die HelloFresh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 537.453 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,50 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 64,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,61 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte HelloFresh am 28.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.442,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.915,40 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.08.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass HelloFresh im Jahr 2023 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

