HelloFresh Aktie News: HelloFresh mit herben Abschlägen am Mittag

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 40,00 EUR

-5,90% Charts

News

Analysen

Die HelloFresh-Aktie wies um 04.05.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 39,88 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HelloFresh-Aktie bisher bei 39,85 EUR. Mit einem Wert von 42,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 357.253 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Bei 97,50 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HelloFresh-Aktie 59,10 Prozent zulegen. Am 27.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,84 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,61 EUR.

HelloFresh ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,91 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,76 Prozent auf 1.915,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.108,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte HelloFresh am 15.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 09.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je HelloFresh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Bankaktien: Commerzbank hängt Deutsche Bank ab

April 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur HelloFresh-Aktie

HelloFresh-Aktie letztendlich mit Kurssprung: HelloFresh mit weniger Gewinn im ersten Quartal - Prognose für 2022 dennoch bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE