HelloFresh Aktie News: Anleger setzen HelloFresh am Mittwochnachmittag unter Druck

Die Aktie verlor um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,9 Prozent auf 42,07 EUR. Das Tagestief markierte die HelloFresh-Aktie bei 42,01 EUR. Bei 46,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 781.924 HelloFresh-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 131,76 Prozent Plus fehlen der HelloFresh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 76,41 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HelloFresh am 28.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,85 Prozent auf 1,11 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.04.2022 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte HelloFresh möglicherweise am 08.03.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 EUR je HelloFresh-Aktie belaufen.

