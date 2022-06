HelloFresh Aktie News: HelloFresh zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 36,05 EUR

Das Papier von HelloFresh legte um 06.06.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 35,86 EUR. In der Spitze legte die HelloFresh-Aktie bis auf 36,27 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.868 HelloFresh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Gewinne von 63,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HelloFresh-Aktie 17,19 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 74,61 EUR an.

HelloFresh ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte HelloFresh einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.915,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HelloFresh einen Umsatz von 1.442,90 EUR eingefahren.

Am 15.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der HelloFresh-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 15.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

