HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die HelloFresh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 06.06.2022 09:22:00 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 35,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HelloFresh-Aktie sogar auf 35,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.303 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 64,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2022 auf bis zu 30,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die HelloFresh-Aktie im Durchschnitt mit 74,61 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HelloFresh am 28.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,75 Prozent auf 1.915,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.442,90 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 15.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte HelloFresh möglicherweise am 15.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2023 aus.

