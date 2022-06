HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 32,21 EUR

-4,99% Charts

News

Analysen

Die HelloFresh-Aktie gab im XETRA-Handel um 13.06.2022 12:22:00 Uhr um 2,5 Prozent auf 32,39 EUR nach. Das Tagestief markierte die HelloFresh-Aktie bei 31,88 EUR. Bei 32,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 361.500 HelloFresh-Aktien.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 97,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 66,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,61 EUR je HelloFresh-Aktie aus.

HelloFresh veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte HelloFresh einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 1.915,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh 1.442,90 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 15.08.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je HelloFresh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Übernahmefantasie treibt Aktien von HelloFresh, Delivery Hero und Just Eat Takeaway.com an

Einzelhändler-Aktien von mauer Stimmung belastet

Just Eat-Aktien, HelloFresh-Aktien & Co. springen an: Übernahmefantasie sorgt bei Essenlieferanten für Rückenwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE