HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittwochnachmittag im Aufwind

Um 15.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für das HelloFresh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 29,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HelloFresh-Aktie bisher bei 30,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,42 EUR. Der Tagesumsatz der HelloFresh-Aktie belief sich zuletzt auf 1.062.490 Aktien.

Bei 97,50 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,60 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,69 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,31 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 74,61 EUR an.

HelloFresh ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.915,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.442,90 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2022 erfolgen. Am 15.08.2023 wird HelloFresh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HelloFresh einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

