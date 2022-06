HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 28,65 EUR

Die HelloFresh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 09:22:00 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 29,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,95 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.074 HelloFresh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 97,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 70,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 28,69 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,15 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 74,61 EUR an.

Am 28.04.2022 hat HelloFresh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.915,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.442,90 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 15.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem HelloFresh-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

