HelloFresh Aktie News: HelloFresh fällt am Vormittag

Der HelloFresh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 19.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 31,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HelloFresh-Aktie bei 31,49 EUR. Bei 31,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 14.761 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,57 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2022 auf bis zu 27,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HelloFresh-Aktie mit einem Verlust von 17,02 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HelloFresh-Aktie bei 65,71 EUR.

Am 28.04.2022 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 1.915,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.108,50 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 15.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2022 1,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

