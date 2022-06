HelloFresh Aktie News: Anleger schicken HelloFresh am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 28,73 EUR

Die HelloFresh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 28,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HelloFresh-Aktie bis auf 28,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 170.071 HelloFresh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 97,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 70,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 27,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HelloFresh-Aktie 5,66 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh-Aktie wird bei 71,51 EUR angegeben.

Am 28.04.2022 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1.915,40 EUR gegenüber 1.442,90 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte HelloFresh Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von HelloFresh rechnen Experten am 15.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,95 EUR je HelloFresh-Aktie belaufen.

