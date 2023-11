HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittag im Minus

HelloFresh im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HelloFresh. Die HelloFresh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 14,77 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die HelloFresh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 14,77 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die HelloFresh-Aktie bis auf 14,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 401.691 HelloFresh-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 132,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,17 EUR.

HelloFresh ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.804,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HelloFresh 1.860,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte HelloFresh am 05.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den HelloFresh-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,692 EUR je Aktie.

