HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittwochmittag gefragt

Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das HelloFresh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 25,71 EUR. Die HelloFresh-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,93 EUR an. Bei 25,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 608.117 HelloFresh-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 73,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2022 bei 24,57 EUR. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 4,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte HelloFresh am 28.04.2022 vor. Beim Umsatz wurden 1.915,40 EUR gegenüber 1.108,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte HelloFresh am 15.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 15.08.2023.

Experten taxieren den HelloFresh-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,19 EUR je Aktie.

