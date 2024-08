Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 78,66 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 78,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 78,46 EUR. Bei 78,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.959 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 9,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Mit Abgaben von 16,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Henkel vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,36 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Henkel vz.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,24 EUR fest.

