Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 83,12 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 83,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,12 EUR. Bei 83,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.555 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,74 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,88 EUR am 05.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 20,74 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 83,89 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,32 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

