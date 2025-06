Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 70,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 70,50 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 71,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.258 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,53 Prozent hinzugewinnen. Am 14.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 82,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,42 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Mai 2025: So schätzen Experten die Henkel vz-Aktie ein

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Henkel-Aktie profitiert von neuer Kaufempfehlung