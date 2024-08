Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag im Minusbereich

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,18 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 77,18 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 76,40 EUR. Bei 76,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 72.551 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 14,64 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 82,36 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 19.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

