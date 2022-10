Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag kaum verändert

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 61,40 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,60 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 61,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 113.802 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,40 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 26,38 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,56 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 8,56 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,50 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 15.08.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.271,00 EUR im Vergleich zu 4.968,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Henkel vz am 08.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,82 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie dennoch tiefer: Offenbar viele Kaufinteressenten für Russland-Geschäft von Henkel

Experten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial

Henkel-Aktie in Grün: Wechsel im Vorstand von Henkel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA