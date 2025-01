Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 83,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,40 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,32 EUR. Zuletzt wechselten 8.162 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 86,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 19,83 Prozent wieder erreichen.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,40 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX aktuell: DAX startet in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start stärker

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu