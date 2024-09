Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag kaum bewegt

Blick auf Henkel vz-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 81,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 81,30 EUR. Bei 81,80 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,06 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.530 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 23,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,89 EUR aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

