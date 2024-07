Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 81,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 81,60 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.689 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 19,26 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,60 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2024 aus.

