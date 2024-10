Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 82,66 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 82,66 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 82,56 EUR. Bei 83,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.420 Stück gehandelt.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2023 bei 66,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 24,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,20 EUR aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

