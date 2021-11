Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert fester

Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 78,38 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 16.029 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 78,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 135.928 Henkel vz-Aktien.

Bei 99,50 EUR markierte der Titel am 12.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2021 bei 75,14 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,29 EUR an. Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,01 EUR je Aktie.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

