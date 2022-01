Henkel vz Aktie News: Henkel vz stärker

Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 77,50 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,68 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 184.643 Stück.

Bei 99,50 EUR erreichte der Titel am 12.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,92 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,57 EUR. In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG