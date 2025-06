Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Vormittag ab

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 69,36 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 69,36 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,36 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,62 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 19.392 Aktien.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 27,60 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 66,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2025). Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 5,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,99 EUR an.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Henkel vz.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Henkel vz-Aktie.

