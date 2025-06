Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Henkel vz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 69,72 EUR ab.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 69,72 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 69,24 EUR. Mit einem Wert von 69,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 93.018 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 26,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.04.2025 (66,02 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 5,31 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,99 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,41 EUR im Jahr 2025 aus.

