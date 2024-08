Henkel vz im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Montagmittag fester

12.08.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 77,90 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 77,90 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.221 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 85,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 15,43 Prozent Luft nach unten. Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,20 EUR an. Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR. Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 19.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Henkel vz. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,24 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter

