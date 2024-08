Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 78,48 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 78,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 78,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105.805 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 19,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,20 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 19.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,24 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter