Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 84,78 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 84,78 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 84,98 EUR. Bei 84,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.481 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 22,29 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,36 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

