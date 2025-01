Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 82,26 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 82,26 EUR abwärts. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 82,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.856 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,66 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 66,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,19 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Henkel vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Freundlicher Handel: DAX nachmittags in der Gewinnzone