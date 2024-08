Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 78,46 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,72 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202.893 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,28 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 19,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,70 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 19.08.2025 dürfte Henkel vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

