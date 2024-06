Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 83,48 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 83,48 EUR. Bei 83,82 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.182 Henkel vz-Aktien.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 21,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,55 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,09 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

