Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 84,68 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,68 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 84,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,72 EUR. Zuletzt wechselten 20.459 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 1,25 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,20 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,33 EUR im Jahr 2024 aus.

