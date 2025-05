Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 70,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 70,46 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,50 EUR zu. Bei 70,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.560 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 25,60 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,02 EUR am 14.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 82,55 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,42 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht