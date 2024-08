Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 77,96 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 77,96 EUR abwärts. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 77,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.850 Henkel vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,98 Prozent. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,98 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 83,70 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

